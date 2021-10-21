Türk şirketi Bitci, İspanyol basketbol takımlarından Baskonia'nın ana sponsoru oldu

Türk şirketi Bitci Teknoloji (Bitci), İspanyol Basketbol takımlarından Saski Baskonia'nın ana sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Baskonia ile yapılan geniş çaplı iş birliği anlaşmasıyla Vitoria kulübünün ana sponsorluğunu ve isim sponsorluğunu üstlenen Bitci'nin, aynı zamanda kulübün "Resmi global blockchain sponsoru" olduğu bildirildi.

Anlaşmayla birlikte, Saski Baskonia A Takımı'nın adı da "Bitci Baskonia" olarak anılacağı kaydedildi.

Anlaşmayı Baskonia için stratejik bir ortaklık şeklinde tanımlayan Baskonia-Alaves Group Üst Yöneticisi Haritz Kerejeta, "Blockchain teknolojisi, spor dünyası için bir dizi yeni fırsat sunuyor. Bu geleceği karşılamanın yeni bir yolu ve bu yolda Bitci gibi bir şirketle güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitci Teknoloji Üst Yöneticisi Onur Altan Tan ise "Dünyanın önde gelen fan token platformlarından biri olarak, spora ve taraftarlara değer katmak en büyük önceliğimiz. Basketbol, tutku, heyecan ve taraftar deneyiminin bir araya geldiği bir spor. Bitci olarak yeni nesil teknolojilerimizle bu yolculuğun kalbinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu iş birliği basketboldaki büyüme stratejimizin en büyük göstergesi. İnanıyorum ki Bitci Baskonia, dijitalleşmenin, basketbolun taraftar ve deneyim odaklı bir spora dönüşümünün dünya çapındaki sembollerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.