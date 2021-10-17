Trabzonspor-Fenerbahçe maçında dikkat çeken görüntü! Futbolcular not kağıdını elden ele dolaştırdı

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Maçı 1-0 önde götürdüğü sırada Kim-Min Jae'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, kırmızı karta sebep olan pozisyonun faul atışında topu da ağlarında gördü.

NOT KAĞIDI, FERDİ KADIOĞLU ARACILIĞIYLA ELDEN ELE GEZDİ

Yaşananlar sonrasında taktiksel yapısında değişikliğe giden Fenerbahçe'de Vitor Pereira 45+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu aracılığıyla sahaya kağıda yazılmış şekilde not yolladı. Sarı-lacivertliler bu taktiği saha içinde elden ele gezdirdi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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