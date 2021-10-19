Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzonspor'dan Nwakaeme açıklaması

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında sol kasık adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title