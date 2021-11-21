Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı) - Haberler Spor
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan Caner'in içeri çevirdiği topa kale önünde Brecka'nın yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Karamoh'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

25. dakikada Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Karamoh'un yerde kaldığı pozisyona hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

32. dakikada Umut'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

45+1. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Harun Tekin x, Hadergjonaj x, Bruma x, Brecka x (Doğucan Haspolat dk. 36 x), Sakıb Aytaç xx, Tarkan Serbest x, Travnik x, Yusuf Erdoğan xx, Varga xx, Hajradinovic xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Jorgensen, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Erhun Öztümer xx, Bertolacci xx, Karamoh xxx, Pesic xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu, Balkovec, Baniya, Efe Tatlı, Levent Mercan, Tunay Torun, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Brecka (dk. 1 k.k.), Karamoh (dk. 20), Pesic (dk. 27 pen.) (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa), Emre Mor (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)

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