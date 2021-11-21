Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Fatih Karagümrük: 3 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol taraftan Caner'in içeri çevirdiği topa kale önünde Brecka'nın yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Karamoh'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
25. dakikada Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Karamoh'un yerde kaldığı pozisyona hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada Pesic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
32. dakikada Umut'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf'un direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
45+1. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Bertolacci'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Harun Tekin x, Hadergjonaj x, Bruma x, Brecka x (Doğucan Haspolat dk. 36 x), Sakıb Aytaç xx, Tarkan Serbest x, Travnik x, Yusuf Erdoğan xx, Varga xx, Hajradinovic xx, Umut Bozok xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Jorgensen, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Emre Mor xx, Erhun Öztümer xx, Bertolacci xx, Karamoh xxx, Pesic xxx
Yedekler: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu, Balkovec, Baniya, Efe Tatlı, Levent Mercan, Tunay Torun, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bahattin Demircan
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Brecka (dk. 1 k.k.), Karamoh (dk. 20), Pesic (dk. 27 pen.) (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa), Emre Mor (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL