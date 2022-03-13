Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu. - Haberler

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Arda Kardeşler, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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