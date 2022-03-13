Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi Arda Kardeşler oldu. - İSTANBUL
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor