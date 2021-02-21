Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-0 yendi

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Süper Toto Süper Lig'de 26. haftada Sivasspor evinde ağırladığı Kayserispor'u Yatabare ve Max Gradel'in golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, Kayserispor'un ise küme düşme hattıyla arasında sadece 1 puan kaldı.