Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-0 yendi
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-0 yendi

21.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:55

Süper Toto Süper Lig'de 26. haftada Sivasspor evinde ağırladığı Kayserispor'u Yatabare ve Max Gradel'in golleriyle 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, Kayserispor'un ise küme düşme hattıyla arasında sadece 1 puan kaldı.

Süper Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor evinde Kayserispor'u 18. dakikada Yatabare ve 90+3'te penaltıdan Max Gradel'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

KAYSERİSPOR KÜME DÜŞME HATTINA YAKLAŞTI

Sivasspor bu galibiyetle ligde puanını 31 yaparak 10.sıraya yerleşti. Aldığı mağlubiyetle küme düşme hattına yaklaşan Kayserispor ise 25 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor ise önümüzdeki haftayı BAY geçecek.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-0 yendi
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