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Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir sahasında DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Nacer Chadli'nin sol kanatta içeriye girerken verdiği pasta Mahmut Tekdemir ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada ceza yayında bulunan Stefano Okaka'nın pasında ceza sahası içi sağ tarafında rakibin arkasına sarkan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda meşin yuvarla ağlara gitti. 1-0

24. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nacer Chadli'nin çevirdiği topta altıpasta bulunan Mahmut Tekdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx

Başakşehr: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xxx, Leo Duarte xxx, Ndayishimiye xxx, Hasan Ali Kaldırım xxx, Mahmut Tekdemir xxx, Tolga Ciğerci xxx, Berkay Özcan xxx, Fredrik Gulbrandsen xxx, Nacer Chadli xxx, Stefano Okaka xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Ahmed Kutucu, Peter Zulj, Emre Kaplan, Lucas Lima, Caiçara, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz x, Dimitris Goutas x, Caner Osmanpaşa x, Ziya Erdal x, Hakan Arslan x, Ulvestad x, Faysal Fajr x, Pedro Henrique x, Max Gradel x, Kayode x

Yedekler: Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Emre Satılmış, Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Azubuike, Muhammed Emin Ergin, Özkan Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt, Leke James

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fredrik Gulbrandsen (dk. 17), Mahmut Tekdemir (dk. 24) (Başakşehir)

Sarı kart: Ömer Ali Şahiner (Başakşehir) - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

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