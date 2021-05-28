SPOR Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı
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SPOR Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldıNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Spor Toto Spor Kulübü, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Spor Toto Spor Kulübü, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Ankara Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen kupa töreninde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Spor Toto SK Antrenörü Serdar Seymen, 'Bu sezon oldukça zor geçti. Pandemi, sakatlıklar, uzun maç ertelemeleri ama buna rağmen sporcularımız çok büyük bir başarı gösterdiler. Ligi şampiyon olarak tamamladılar. Onları gerçekten canıgönülden tebrik ediyorum' dedi.

Antrenör Serdar Seymen, gelecek yılın planlarını yaptıklarını belirterek, 'İnşallah bu başarıyı çok uzun yıllar sürdürürler. Gelecek yıl için de takımımızı daha da geliştirerek bir miktar daha yukarıya taşıyarak başarılarımızın devamını düşünüyoruz. İnşallah bunlarda da muvaffak oluruz' diye konuştu.

CAN ÇELEBİ: 11 YILLIK BEŞİKTAŞ HEGEMONYASINI YIKTIK

Sezonun kendileri adına zorlu geçtiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu Can Çelebi de 'Sezon bizim adımıza ilk başlarda zorlu geçti. Zorlu geçmesinin sebebi de Kovid süreci atlattık ama takım birlikteliği ve inancı tamdı. Bir aile gibi yöneticilerimizle, teknik ekibimizle, sporcularla bir aile oluşturduk. Sadece Türk sporcularla büyük bir başarı elde ettik. 11 yıllık Beşiktaş'ın şampiyonluğundan sonra bu hegemonyayı yıktık. Bu şampiyonluk birazcık bizim adımıza nasıl kutlayacağımızı bilemeden geçtik, Kovid'den de dolayı. İnşallah seneye telafisini yaparız diyoruz' ifadelerini kullandı.

SPOR Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı
SPOR Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı
SPOR Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı
SPOR Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı
SPOR Spor Toto Hentbol Takımı şampiyonluk kupasını aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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