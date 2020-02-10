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Spor Toto Elit Akademi U19 Ligi 21. Hafta

Hes Kablo Kayserispor U19 takımı ligin 21. haftasında sahasında oynadığı maçta Fraport-Tav Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:24
Spor Toto Elit Akademi U19 Ligi 21. Hafta

U19 takımı ligin 21. haftasında sahasında oynadığı maçta Fraport-Tav ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.


Stat: Atatürk Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Abdulkadir Keğin xx, Resul Kural xx


Hes Kablo Kayserispor U19: Onur Can Özdemir xx, Ahmet Kürşat Kılıç x, Erden Tomarza xx, Sinan Ayhan xx, Osman Can Çötür xx, Ahmet Zekeriya Kartal xx, Süleyman Okçu xx, (Dk.88 Semih Emir Erdoğan x),Selahattin Seyhun xx, Ümran Zambak xx, Halil Furkan Sevinç xx, Bora Barlas xx


Fraport-Tav Antalyaspor U19: Kadir Balcı xx, Müslüm Yat xx, Cengiz Demir x, (dk.45 Batuhan Berkay xx), Kaan Mert Nasırcılar xx, Ali Erkin xx, Mehmet Durgut xx, Mustafa Acar xx, Berke Camcı xx, (Dk.83 Yener Berke x), Emre Korkmaz xx, (Dk.75 Emre Demir x), Halil İbrahim Sevinç xx, Erman Herman Vardar xx


Goller: Selahattin Seyhun (Dk.5 penaltı) (Hes Kablo Kayserispor U19), Erman Herman Vardar (dk 60 penaltı) (Fraport-Tav Antalyaspor U19)


Kırmızı Kartlar: Ahmet Kürşat Kılıç (dk 42 Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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