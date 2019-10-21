Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Hafta
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta oynanan zorlu karşılaşmada Yahyalıspor, geriye düştüğü karşılaşmada İdmanyurdu 1925 Spor ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta oynanan zorlu karşılaşmada Yahyalıspor, geriye düştüğü karşılaşmada İdmanyurdu 1925 Spor ile 3-3 berabere kaldı. Yeşil-Beyazlılar 5.hafta sonunda galibiyet alamadı.
Stat: Yahyalı İlçe Stadı
Hakemler: Turhan Beyke xx, Ömer İşçan xx, Abdulkadir Anıl Yılmaz xx
Yahyalıspor: Batuhan Yıldırım x, Melik Sermet Kayaş x, (Mehmet Bayram x dk.83), Ümit Kale x, Çağatay Polatdemir x, Turgay Aydoğan x, İsmet Yazgan xx, Can Ölçer x, Harun Yıldırım xx, (Sinan Yitmez xx dk.53), Emre Özden xx, Ramazan Durdu xx, Latif Aydemir x (Süleyman Öztürk xx dk.46)
İdman Yurdu 1925 Spor: Mustafa Öztürk x, Adnan Tizer x, Abdurrahman Türkmen x, Alper Erkoç x, Mert Gün x, Selim Belci x, Mustafa Tan xx, (Yılmaz Tuğra Kölmük x dk.68), Onur Nejdet Duman x, Ali Kafadar xx, Malik Sercan Gök xxx, Tekin Atsız xx
Goller: İsmet Yazgan dk.76, Ramazan Durdu dk.87 (penaltı), Sinan Yitmez dk.90+2 (Yahyalıspor), Malik Sercan Gök dk.20, Mustafa Tan dk.53, Onur Nejdet Duman dk.78 (İdmanyurdu 1925 Spor) - KAYSERİ