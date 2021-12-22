Şenol Fidan: "Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şenol Fidan: "Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım"

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Şenol Fidan: "Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım" Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Tuzlaspor'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

- Şenol Fidan : "Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, Tuzlaspor'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Futbolcularına teşekkür ederek sözlerine başlayan Fidan, "Oynadığımız 7 maçın en iyilerinde biriydi. Son maçlarda aldığımız mağlubiyetlerde oyunu yansıtıyorduk ama skora yansıtamıyorduk. Bugün hem skor vardı hem oyun vardı. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım"

Deneyimli teknik direktör, Tuzlaspor yönetimine istifasını sunduğunu aktararak, "Benim bugün Tuzlaspor'da oynadığım son lig maçı oldu. Yönetime istifamı sundum. Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Şenol Fidan: Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım

Şenol Fidan: Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım

Şenol Fidan: Bundan sonra Tuzlaspor'da olmayacağım

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title