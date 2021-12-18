Futbol: Spor Toto 1. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da Video Yardımcı Hakem uygulamasının kullanılacağını...

VAR uygulaması gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de kullanılacak