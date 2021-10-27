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Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yeniden başkanlığa seçildi.

TOSFED'in olağan mali genel kurulu 144 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulda divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Seçimlere tek aday olarak giren ve oy kullanan 138 delegeden 135'inin oyunu alan Eren Üçlertoprağı yeniden başkanlığa getirildi. Kullanılan 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Eren Üçlertoprağı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Nisa Ersoy, Onur Sümeli, Hayri Çavuşoğlu, Cem Akoğul, Erzun Yazıcı, Osman Geylan, Abdülkerim Gök, Ali Güneş"


Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Eren Üçlertoprağı güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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