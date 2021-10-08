TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: 'TMF Token ile motosiklet kazanacak' - Haberler Spor
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TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: "TMF Token ile motosiklet kazanacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar:

Türkiye Motosiklet Federasyonu, motosiklet sporuna artan ilgiyi ve motosiklet ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği "TMF Token" Bitci Fan Token Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, motosiklet sporuna artan ilgiyi ve motosiklet ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği "Tmf Token" Bitci Fan Token Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Türkiye'de motosiklet kültürünü yaymak için çalıştıklarını ve performans sporcularıyla uluslararası şampiyonalarda başarılarının arttığına işaret eden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "TMF Token'ı sadece bir taraftar projesi olarak görmüyoruz. Motosikleti her şeyiyle Türkiye'nin her bir köşesine yayılacak spor, kültür, mutluluk aracı olması için bir araç olduğunu düşünüyoruz. TMF Token, aynı zamanda motosiklet ekonomisini federasyon olarak ne kadar sahiplendiğimizin de bir göstergesi" dedi.

TMF Token ilk adım

Türkiye'de motosiklet alanında çok yetenekli gençlerin olduğuna dikkat çeken Başkan Uçar, şöyle devam etti:

"Kenanımızla gelen geleneğimiz artık bir okula dönüştü. Toprakımız, Canımız, Bahattinimiz, Rodimiz, Irmakımız ve daha bir çoğu artık uluslararası yarışlarda podyum sayılarını arttırmaya başladı. ve arkasında da kat kat fazlası geliyor. Yeni yeteneklerimiz de fırsat arıyor. Dünya ölçeğine motosiklet sporcuları ve şampiyonları çıkarmak için motosiklet ekonomisinin gelişmesine ihtiyaç var. Bu anlamda TMF Token bizim için ilk adım. 2022 ile birlikte, motosiklet ekonomisini büyütecek ve sporcularımıza destek olacak yeni çalışmalar yapıyoruz."

TMF Token

Bitci Teknoloji ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliği ile hazırlanan taraftar tokeni "TMF Token" 24-26 Eylül tarihleri arasında ön satış yapılmıştı. Büyük ilgi gören ön satışa sunulan 40 milyon TMF Tokenin tamamı satıldı. 30 Eylül itibariyle işlem görmeye başlayan TMF Token, yükselişini sürdürüyor. - İSTANBUL

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: TMF Token ile motosiklet kazanacak

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Haber: TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar: 'TMF Token ile motosiklet kazanacak' - Haberler Spor
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