TFF'ye 'Maçın yeri değişsin' çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin

Haberler.com - Haberler | Spor
TFF'ye

A Milli Takım'ın Letonya maçından sonra Cebelitarık maçının Vodafone Park'ta oynanmasını isteyen Rıdvan Dilmen, Twitter'dan anket başlattı. Dilmen, üç büyüklerin ve Başakşehir'in stadını oylamaya sundu. Yaklaşık 49 bin kişinin oy kullandığı ankette Fenerbahçe Stadı'nın yüzde 51,7'lik üstünlüğü var.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Letonya karşılaşmasının ardından Cebelitarık maçının Vodafone Park'ta oynanması için Tff'ye çağrıda bulunmuştu. Dilmen, "MümkünseCebelitark maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım" paylaşımı yapmıştı.

"HANGİ STATTA OYNANMALI"

Rıdvan Dilmen, son olarak bu konuyla ilgili anket başlattı. Dilmen açtığı ankete, "Averaja ihtiyacımız olan Cebelitarık maçımız sizce hangi statta oynanmalı? Statlarda seyirci kapasitesinin %50 olduğunu da ekleyerek siz değerli takipçilerimin fikrini merak ediyorum" notunu düştü. Dilmen, üç büyüklerin ve Başakşehir'in stadını oylamaya kattı. Fenerbahçe Ülker Stadyumu, yüzde 51,7 ile diğer statlara fark attı.

TFF'ye 'Maçın yeri değişsin' çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz karar verin

Haberler.com - Spor Haberleri
Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Zeynep Bastık
Spor Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Emmanuel Macron Şans Oyunları İbrahim Aydemir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TFF'ye 'Maçın yeri değişsin' çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:30:49. #1.12#