TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Letonya karşılaşmasının ardından Cebelitarık maçının Vodafone Park'ta oynanması için Tff'ye çağrıda bulunmuştu. Dilmen, "MümkünseCebelitark maçını bir an önce Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan Vodafone Park Stadı'na alalım ve en hızlı top toplayıcı gençleri hazırlayalım" paylaşımı yapmıştı.

"HANGİ STATTA OYNANMALI"

Rıdvan Dilmen, son olarak bu konuyla ilgili anket başlattı. Dilmen açtığı ankete, "Averaja ihtiyacımız olan Cebelitarık maçımız sizce hangi statta oynanmalı? Statlarda seyirci kapasitesinin %50 olduğunu da ekleyerek siz değerli takipçilerimin fikrini merak ediyorum" notunu düştü. Dilmen, üç büyüklerin ve Başakşehir'in stadını oylamaya kattı. Fenerbahçe Ülker Stadyumu, yüzde 51,7 ile diğer statlara fark attı.

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