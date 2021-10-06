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TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Somaspor'u 3-0 mağlup etti.

SAKARYA (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Somaspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Enes Kanpara xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Burak Celep xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Savaş Yılmaz dk. 73 xx), Oğuz Kocabal xx, Ali Özgün xxx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 81 xx), İrfan Akgün xxx (Ömer Bozan dk. 81 x), Onur Ramazan Toprak xx (Murat Kaan Çalık dk. 86 ?), Ozan Sol xx (Hurşit Taşçı dk. 73 xx), Onur Karakabak x, Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt x

Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Erkul Küçük xx, Melih Şencan x, Oğuzhan Yıldırım xx, Uğur Can xx (Enes Bakal dk. 68 xx), Özcan Aydın x (Furkan Şimşek dk. 84 ?), İbrahim Ak xx, Yılmaz Ceylan xx (Mücahit Aslan dk. 68 x), Yasin Abdioğlu xx (Serkan Ömüray Gölükcü dk. 84 ?), Mustafa Şengül x, Ali Akkuş xx (Osman Hanoğlu dk. 68 x)

Goller: Ali Özgün (dk. 28), İrfan Akgün (dk. 45), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 84) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: İbrahim Ak, Oğuzhan Yıldırım, Serkan Ömüray Gölükcü (Somaspor), İrfan Akgün, Onur Ramazan Toprak, Oğuz Kocabal, Savaş Yılmaz (Sakaryaspor) - SAKARYA

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0 - Haberler Spor
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