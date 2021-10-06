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TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 İnegölspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 İnegölspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı İnegölspor'u 4-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı İnegölspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Zafer

Hakemler: Eren Gökmen xx, Hüseyin Can xx, Azad İlhan xx

Afyonspor: Bayram Olgun xx, Tahacan Velioğlu x (Yakup Yiğit dk. 46 x), Süleyman Olgun xx, Feyyaz Belen xx ( Mehmet Abdullah Çoban dk. 70 ?), Alaattin Hamza Ok xx, Doğan Ateş xx, Erdinç Pekköz xx, Erhan Şentürk xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Doğan Emeksiz dk. 44 x), Mithat Pala x (Cihan Özkara dk. 79 x), Celal Hanalp xx

İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Türker Toptaş x, İbrahim Sürgülü xx, Mustafa Kayabaşı x (Erdem Koçal dk. 67 x), Bahadır Taşdelen xx, Serkan Sözmen xx, Samet Cantürk xx, Selimcan Temel x (Gülhan Üreyen dk. 86 ?), Aykut Uluç xx (Enes Ata dk. 83 ?), Ersel Aslıyüksek xx (Ali Kılıç dk.67 x), Ömer Faruk Ermeç xx

Goller: Erhan Şentürk (dk. 43, 59 ve 87), Cihan Özkara (dk. 83) (Afyonspor), Bahadır Taşdelen (dk. 22 ve 47) (İnegölspor)

Sarı Kartlar: Mithat Pala, (Afyonspor), Ersel Aslıyüksek, Selimcan Teme, Türker Toptaş (İnegölspor) - AFYONKARAHİSAR

TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 İnegölspor: 2

TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 İnegölspor: 2

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Haber: TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 İnegölspor: 2 - Haberler Spor
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