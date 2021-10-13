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Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Spor
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, 15-17 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek.

ERZURUM (AA) - Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, 15-17 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kızak Federasyonu Başkanı Ahmet Recep Tekcan ile yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.

Ahmet Recep Tekcan, ziyarette yaptığı konuşmada, Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası'nın 15-17 Ekim'de kentte düzenleneceğini belirterek, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil de şampiyonada en büyük paydaşlarımızdan birisi olacak. Bu nedenle kendisini ziyaret ederek istişarede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Fuat Taşkesenligil de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şampiyonaya katılacak sporculara başarı diledi.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da düzenlenecek

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor Haberleri
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