Tarihin en iyisi olmaya kafayı taktı! Lewis Hamilton, İstanbul Park pist rekoru kırdı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Lewis Hamilton, 1.23.082'lik derecesiyle İstanbul Park pist rekorunu geliştirdi. İngiliz pilot, ikinci sıralama turlarında da zirvenin sahibi oldu. Dev yarış yarın 15.00'te başlayacak. Lewis Hamilton, Schumacher'e ait tüm rekorları tek tek kırıyor.
Lewis Hamilton 1.23.082 ile İstanbul Park'taki en hızlı tur derecesini geliştirdi ve seansın en hızlısı oldu. Hamilton 1.24.585'lik rekoru geride bıraktı. Vettel, Sainz gibi pilotlar elendi. Russel, Schumacher ve Ocon da elenen diğer isimler.
YARIŞ YARIN
Hamilton, efsane pilot Michael Schumacher'in Formula 1'de kırdığı rekorları birer birer ele geçiriyor. Lewis, 2020 yılında Türkiye GP'sini kazanarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etmişti. Dev yarış yarın saat 15.00'te başlayacak. Yaklaşık 1,5 saat sürecek.
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