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Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım

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Liverpool'a evinde 5-0 kaybeden Mancehester United taraftarında hüzün hakim. United'da en çok çabalayan futbolcu Ronaldo, sosyal medyadan taraftarlara seslendi. Portekizli star, taraftarlara "Sizin için ayağa kalkacağız" mesajı yolladı.

Manchester United'da Ronaldo'nun dönüşü de kulübü ayağa kaldırmaya yetmedi. Kırmızı Şeytanlar, bu sezon da istediği sonuçları alamıyor. Teknik Direktör Solskjaer tartışılan isim olsa da görevine devam ediyor. Dünya genelinde çok fazla hayranı olan Manchester United'da hocanın değişmesi gerektiği savunuluyor.

Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım

RONALDO'DAN MESAJ

Cristiano Ronaldo, maçtan saatler sonra paylaşım yaptı. Portekizli yıldız, taraftardan moralini yüksek tutmasını istedi. Ronaldo, "Bazen uğruna savaştığınız sonuçları elde edemiyorsunuz. Bazen tabeladaki sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Bundan sadece biz sorumluyuz. Çünkü suçlanacak başka kimse yok. Taraftarımız inanılmazdı ve bizi her zaman desteklediler. Daha fazlasını hak ediyorlar. Şimdi sizin için savaşma zamanı" ifadelerini kullandı.

Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım
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