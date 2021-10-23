Takım arkadaşları sanki Ozan Tufan'ın oyundan çıkmasını beklemiş! Watford, deplasmanda Everton'ı farka boğdu
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Watford, deplasmanda Everton'ı 5-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın oyundan alındığı 64. dakikaya kadar karşılaşmada 2-1 geride olan Watford, 78. dakikadan sonra attığı 4 golle mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Everton, Watford'u ağırladı. Goodison Park'ta oynanan maçı, Watford 5-2 kazandı.
OZAN TUFAN, 64 DAKİKA SAHADA KALDI
Watford'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kucka, 90+1. dakikada Dennis ile 13, 80, ve 86. dakikalarda Joshua King attı. Everton'ın sayılarını ise 3. dakikada Davies ve 63. dakikada Richarlison kaydetti. Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı.Konuk ekibin, milli futbolcumuz oyundan çıktıktan sonra 4 gol bulması ise dikkat çekti.
Haberler.com - Spor Haberleri