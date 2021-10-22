Süper Lig'de Sumudica fırtınası esmeye devam ediyor! Yeni Malatya, Altay'ı eli boş gönderdi

Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'la karşılaştı. İzmir ekibini 2-1 mağlup eden ev sahibi, 12 puanla 11. sıraya yükseldi.

YENİ MALATYASPOR, SUMUDICA İLE ÇIKIŞ YAKALADI

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Tetteh ve 68. dakikada penaltıdan Adem Büyük ile geldi. Altay'ın tek sayısını ise 84. dakikada penaltıdan Bamba kaydetti. Bu sonucun ardından Marius Sumudica ile oynadığı 2 maçtan 6 puan çıkaran Yeni Malatyaspor puanını 12 puanla 11. sıraya yükseldi.

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