Sumudica, Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni Malatyaspor'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz'la yolları ayırmasının ardından Romanya'da CFR Cluj'u çalıştıran Marius Sumudica'yla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Türkiye'de son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran Rumen hoca, Malatya yönetimiyle yapılacak son toplantıda bir aksilik çıkmaması durumunda resmi sözleşmeye imza attı.
Süper Lig'de son 5 haftada hiç puan alamayan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar sürpriz bir kararla takımın başına Marius Sumudica'yı getirme kararı aldı.
SON GÖRÜŞMEDE DETAYLAR KONUŞULACAK
Ajansspor'da yer alan habere göre; Samet Aybaba ve Çağdaş Atan ile görüşmeler gerçekleştiren Yeni Malatyaspor, listesine Marius Sumudica'yı eklemişti. Bu doğrultuda Rumen teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirildi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Marius Sumudica arasında dün gece gerçekleştirilen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Yeni Malatyaspor'da yönetimin bugün son kez Sumudica ile bir araya gelmesi ve detaylarda bir aksilik çıkmaması durumunda sözleşmenin imzalanması bekleniyor.