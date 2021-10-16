Sumudica, Süper Lig'e fırtına gibi döndü! Yeni Malatya, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi - Haberler Spor
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Sumudica, Süper Lig'e fırtına gibi döndü! Yeni Malatya, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi

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Sumudica, Süper Lig'e fırtına gibi döndü! Yeni Malatya, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, sahasında Yeni Malatya'ya 2-0 mağlup oldu. 5 maçtır galibiyet hasreti çeken Yeni Malatya, teknik direktör Sumudica yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı almasını bildi.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 yendi ve haftalardır süren galibiyet hasretine son verdi.

5 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Benjamin Tetteh ve 55. dakikada kendi kalesine Simon Deli kaydetti. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 5 maç aradan sonra kazandı ve 9 puanla 16. sırada yer aldı. 4 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Adana Demirspor ise 12 puanla 10. sırada yer buldu.

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Haber: Sumudica, Süper Lig'e fırtına gibi döndü! Yeni Malatya, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi - Haberler Spor
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