Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu - Haberler Spor
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Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Türkiye, Ülker Stadı'nda Norveç'le karşılaşıyor. A Milli Takım'ın 6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla öne geçtiği golün ardından sosyal medya yıkıldı. Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde genç yıldıza az süre veren Şenol Güneş'e yönelik tepki dolu paylaşımlar yapıldı.

Türkiye, Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birini Norveç karşısında veriyor. Ay-Yıldızlılar karşılaşmanın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'yla 1-0 öne geçerken bu golün ardından sosyal medyada Şenol Güneş'e tepki vardı.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ

Şenol Güneş döneminde kadroya çağrıldığı 3 maçta yalnızca 1 kere ilk 11'de şans bulan Kerem Aktürkoğlu, Stefan Kuntz döneminde ilk 11'de şans bulduğu ilk maçta golünü attı. Golün ardından sosyal medyada Şenol Güneş'e yönelik tepki dolu paylaşımlar yapıldı. Taraftarlar, deneyimli hocanın Kerem'i oynatmadığı zamanlarda büyük hata yaptığını belirtti.

Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu

Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu

Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu

Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
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Haber: Stefan Kuntz'un ilk maçında ağları sarstı! Kerem'in golü sonrası Şenol Güneş gündeme oturdu - Haberler Spor
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