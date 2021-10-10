Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım - Haberler Spor
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Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım

Haberler.com - Haberler | Spor

Son zamanlarda tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game'in güzel oyuncusu HoYeon Jung hayranı olduğu futbolcuyu açıkladı. "Onu izlemek ruh halimi iyileştiriyor" diyen Jung, "Son zamanlarda Wolverhampton'da oynayan Hwang Hee Chan'a kafayı taktım" dedi.

Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game tüm dünyada izlenme rekorları kırıyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden Kang Sae-byeok'a hayat veren başarılı ve güzel oyuncu HoYeon Jung verdiği bir röportajda futbola olan ilgisinden bahsetti.

"ONU İZLEMEK RUH HALİMİ İYİLEŞTİRİYOR"

27 yaşındaki oyuncu HoYeon Jung, "Son zamanlarda Wolverhampton'da oynayan Hwang Hee Chan'a kafayı taktım. Onu izlemek ruh halimi iyileştiriyor" dedi. Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Güney Koreli Hwang Hee Chan, santrforda oynuyor.

Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktımHwang Hee Chan

Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım
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Haber: Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım - Haberler Spor
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