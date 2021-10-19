Sporting maçı sonrası Beşiktaşlı Welinton'dan duran top itirafı: Çalışmıştık
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 kaybettiği maç sonrası Welinton açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların savunmacısı kornerden yedikleri golde pozisyon hatası yaptıklarını belirtirken, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı. Maalesef kazanamadık. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" dedi.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sporting'e 4-1 yenilirken gruplarda henüz puanla tanışamadı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların Brezilyalı savunmacısı Welinton duran toplardan yedikleri gollerle ilgili değerlendirmede bulundu.
"DURAN TOPLAR HAYATİ ÖNEMDEYDİ"
Welinton yaptığı açıklamada, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı. Maalesef kazanamadık. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" dedi.
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