Sporting maçı sonrası Beşiktaşlı Welinton'dan duran top itirafı: Çalışmıştık

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sporting'e 4-1 yenilirken gruplarda henüz puanla tanışamadı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların Brezilyalı savunmacısı Welinton duran toplardan yedikleri gollerle ilgili değerlendirmede bulundu.

"DURAN TOPLAR HAYATİ ÖNEMDEYDİ"

Welinton yaptığı açıklamada, "Kazanamadık maalesef. Duran toplar hayati önemdeydi. 2 duran topta 2 hata yaptık takım olarak. Duruş hatası vardı. Maalesef kazanamadık. Takım olarak aslında duran toplara iyi çalışmıştık. Pozisyon hatası yaptık ve golleri yedik" dedi.

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