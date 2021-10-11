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Spor camiası Otağ'ı unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Spor camiası Otağ'ı unutmadı

Amatör Spor Haftası kapanış programı kapsamında Balıkesirli başarı sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

BALIKESİR (İHA) - Amatör Spor Haftası kapanış programı kapsamında Balıkesirli başarı sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İHA Muhabiri H. Otağ Fırıncıoğlu'na Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur Ödülü verildi.

Yılın Spor En'lerinin de ödüllendirildiği etkinlikte geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Gazeteci H. Otağ Fırıncıoğulları da unutulmadı. Meslektaşımız Otağ Fırıncıoğlulları'na Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur Ödülü layık görüldü. Fırıncıoğlulları'nın ödülünü kardeşi Oya Fırıncıoğlu Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin'in elinden aldı.

İHA'ya iki ödül birden

Amatör Spor Haftası kapanış törenlerinde verilen ödüller arasında İhlas Haber Ajansı'na iki ödül birden verildi. Geçtiğimiz yıl geçirdiği rahatsızlıktan sonra hayatını kaybeden İHA Muhabiri H. Otağ Fırıncıoğlu'na Amatör Spora Adanmış Hayatlar Onur Ödülü verilirken, İHA Muhabiri Umut Çınar'a ise Yılın Spor Muhabiri ödülü verildi.

Avlu Kongre Merkezi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ASKF, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası kapanış töreninde Balıkesirli milli sporcular ödüllendirildi. Törende ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüplerine toplamda 1 milyon TL'lik nakdi destek yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu açılış konuşması yaptı. Daha sonra ASKF Başkanı Metin Mengüç, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Vali Vekili İlhan Demiröz'ün yaptığı konuşmaların ardından başarılı sporculara altın hediye edildi. Düzenlenen kapanış töreninde ayrıca sporun enlerine de ödülleri verildi.

Sporun Enleri Ödül Töreninde Amatör Spora Adanmış Hayatlar Ödülü Merhum Süreyya Altıntaş ile Merhum H. Otağ Fırıncıoğulları'na verildi. Yılın Spor Muhabiri Ödülü'ne Umut Çınar'ın layık görüldüğü törende Yılın Paralimpik Dalda En Başarılı Antrenörü ödülü Alper Şentürk'e, Yılın Paralimpik Dalda En Başarılı Sporcusu Uğur Toprak'a, Yılın En Başarılı Takım Antrenörü ödülüne Uğur Baysal, Yılın En Başarılı Spor Takımı ödülüne Balıkesirspor U-19 takımı, Yılın En Başarılı Antrenörü Ödülüne Niyazi Gülhan, Yılın En Başarılı Sporcusu Ödülü de Yasemin Adar'a verildi. - BALIKESİR

Spor camiası Otağ'ı unutmadı

Spor camiası Otağ'ı unutmadı

Spor camiası Otağ'ı unutmadı

Spor camiası Otağ'ı unutmadı

Spor camiası Otağ'ı unutmadı

Spor camiası Otağ'ı unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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