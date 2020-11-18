Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Gana'da yayın yapan UTV adlı televizyon kanalındaki spor spikerinin İngiltere Premier Lig maç sonuçlarını okuduğu anlar sosyal medyayı salladı.

Gana'da yayın yapan UTV adlı televizyon kanalındaki spor spikeri İngiltere Premier Lig maç sonuçlarını okuduğu esnada çıkardığı sesler ve telafuzu ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Spor spikerinin bu anları sosyal medyada büyük ilgi görürken telaffuzuyla dalga geçildi.