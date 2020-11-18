Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
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Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

18.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:19

Gana'da yayın yapan UTV adlı televizyon kanalındaki spor spikerinin İngiltere Premier Lig maç sonuçlarını okuduğu anlar sosyal medyayı salladı.

Gana'da yayın yapan UTV adlı televizyon kanalındaki spor spikeri İngiltere Premier Lig maç sonuçlarını okuduğu esnada çıkardığı sesler ve telafuzu ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Spor spikerinin bu anları sosyal medyada büyük ilgi görürken telaffuzuyla dalga geçildi.

Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları (1)
BRILLIANT: INGILTERE''DE BU KADAR KONUSAMAYAN BILE VAR, SOSYAL HIZMET SOMURUCULERI MILLETIN VERGISIYLE YASAYAN VATANSIZ ILTICACILAR ORNEGIN : - ))
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