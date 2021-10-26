Son Dakika: Voleybol Federasyonu'nda istikrar devam etti! Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 5. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkanlığa seçildi.

Voleybol Federasyonu seçimlerinde 164 oyun 159'unu alan Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi. Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alan Filenin Sultanları'nda, Üstündağ başarının mimarlarından biri olarak görülüyor.

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