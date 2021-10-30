Son dakika haber: Royal Hastanesi Bandırmaspor - Yılport Samsunspor maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Zor bir karşılama olduğunu ifade eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa rüzgarın oyunu olumsuz etkilediğini söyledi. Çapa, "Zor bir karşılaşmaydı, rüzgarın konumunu da biliyorduk. İlk yarı rüzgarı arkasına alan takımın avantajlı olacağını biliyorduk. İlk yarı iki takımda kontrollü oynadı. Ortada geçen bir karşılamaydı. Diomande sakatlanınca biraz dengemiz bozuldu. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol kötü bir zamana denk geldi. Duran topları rüzgarın etkisiyle değerlendiremedik, son paslar da doğru değildi. İkinci yarı bir kontra atakla gol yedik, yemememiz gereken bir goldü. Kaleci ve oyuncu arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Bu 3 karşılaşmanın bize neler vereceğini görmemiz gerekliydi. Bazı verileri bize çok net şekilde gösterdi, Bazı bölgeler için alternatifimizin olmaması sıkıntılıydı." dedi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel ise maç değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Güzel bir maç oldu. Samsun'a da başarılar diliyorum. Rüzgar çapraz esiyordu. Bu tam bir takımın lehine olmuyor. Oyunun ilk yarıda kontrolü bizdeydi. İçeri bir sıfır avantajla girmek lehimizeydi. İkinci yarıda da ayağa paslarla çıktık. Galibiyetten dolayı mutluyuz, biz oynamaya çalışan, iyi oynamaya çalışan bir takımız. Önümüzdeki hafta Bolu maçına hazırlanacağız."