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Son dakika haber | Bedensel engelli antrenörü Erol Taş, korona virüse yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber | Bedensel engelli antrenörü Erol Taş, korona virüse yenik düştü

Son dakika haberler... Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Takım Antrenörü Erol Taş, korona virüs hastalığına yakalandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Takım Antrenörü Erol Taş, korona virüs hastalığına yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören Taş, hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Takım Antrenörü olan Erol Taş, korona virüs hastalığına yakalandı. Bir süre evde tedavisi devam eden Taş, daha sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Burada yaşam destek cihazına bağlanan Taş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Taş'ın cenazesinin işlemlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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