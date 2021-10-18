Somaspor'da düşüş sürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor'da düşüş sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Haberler | Spor
Somaspor'da düşüş sürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenilen Somaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken teknik direktör Burhanettin Basatemür, beraberliğe üzülecekleri maçtan puansız ayrıldıklarını söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenilen Somaspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıkarken teknik direktör Burhanettin Basatemür, beraberliğe üzülecekleri maçtan puansız ayrıldıklarını söyledi. Basatemür, "Maçta dengeli bir ilk yarı oynadık. Her iki takımın da pozisyonları vardı. Ancak ikinci yarı bizim çok daha iyi oynadığımız ve çok sayıda pozisyon bulduğumuz bir 45 dakika oldu. İptal edilen golümüz, çizgiyi geçmeyen vuruşlarımız ve kalecilerinin kurtardığı çok sayıda pozisyon bulduk. Maalesef hiçbirini gol yapamadık. Uzatmaların son dakikasında kaptırdığımız bir top sonrası gol yedik. Beraberliğe üzüleceğimiz maçtan puansız ayrılmak bizi fazlasıyla üzdü. Şimdi kenetlenip tekrar birlik olma zamanı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler
Magazin Demet Akalın
Spor Emre Belözoğlu Numan Kurtulmuş
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Hava Durumu Yemek Tarifleri Bensu Soral Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Somaspor'da düşüş sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:34:20. #1.11#