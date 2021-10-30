Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık

Geçen hafta Galatasaray'ı deviren Beşiktaş bu hafta Hatayspor'a mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada takımının deplasman performansının yeterli olmadığını söyledi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"DEPLASMANDA PUAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz.''

"OYUNCULARIN KENDİLERİYLE İLGİLİ BİR DURUM"

"Hazırlanacağız çarşambaya. Sonra da Trabzonspor 'la oynayacağız ama performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor."

"DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Mücadele gücünü, istek ve arzuyu yukarı çekmemiz gerekiyor. Özellikle deplasman oyunlarında istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor. Düzeltmek için çalışacağız. Şapkamızı önümüze koyalım, bakalım neler oluyor."

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