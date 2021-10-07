Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlarda Ukraynalı Natalia Zharkova, erkeklerde Rus Alexsey Malchanov, masterlerda da Danimarkalı Jesper Stechmann altın madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gün yarışları yapıldı. İp destekli sabit ağırlık disiplininde gerçekleştirilen ikinci gün yarışlarında 24 erkek, 18 kadın olmak üzere 42 sporcu madalya için Akdeniz'in mavi sularına daldı.

İp destekli sabit ağırlık disiplini masterlarda altın madalyayı 90 metreye dalış yapan Danimarkalı Jesper Stechmann, gümüş madalyayı 78 metreye dalış yapan Çekyalı Petr Vala, bronz madalyayı 70 metreye dalış yapan Fransız Sauveur Lecoco kazandı. Her üç sporcunun derecesi de arka arkaya masterlarda dünya rekoru oldu. Danimarkalı sporcu Jesper Stechmann, yarışın ilk gününde de altın madalya elde etmişti. İkinci gün yarışlarında dereceye girenlere ödüllerini ve madalyalarını CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer ve diğer yöneticiler verdi.