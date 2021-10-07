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Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Spor
Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlarda Ukraynalı Natalia Zharkova, erkeklerde Rus Alexsey Malchanov, masterlerda da Danimarkalı Jesper Stechmann altın madalya kazandı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlarda Ukraynalı Natalia Zharkova, erkeklerde Rus Alexsey Malchanov, masterlerda da Danimarkalı Jesper Stechmann altın madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ikinci gün yarışları yapıldı. İp destekli sabit ağırlık disiplininde gerçekleştirilen ikinci gün yarışlarında 24 erkek, 18 kadın olmak üzere 42 sporcu madalya için Akdeniz'in mavi sularına daldı.

İp destekli sabit ağırlık disiplininde dereceye giren sporcular için Kaş Cumhuriyet Alanı'nda madalya töreni düzenlendi. Madalya törenine CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer, Kaş Belediye Başkan Vekili Salih Usta, Kaş Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Sarıtaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, CMAS Yönetim Kurulu Üyesi Bozana Ostojiç, federasyon yetkilileri ve sporcular katıldı. İp destekli sabit disiplini kadınlarda altın madalyayı 91 metreye dalış yapan Ukraynalı sporcu Natalia Zharkova, gümüş madalyayı 88 metreye dalış yapan Macar sporcu Fatima Korok, bronz madalyayı da 86 metreye dalış yapan Çekyalı sporcu Alena Konecha kazandı.

İp destekli sabit ağırlık disiplini erkeklerde altın madalya 121 metreye dalış yapan Rus Alexsey Malchanov'un, gümüş madalya 119 metreye dalış yapan Hırvat sporcu Peter Klovar'un, bronz madalya da 113 metreye dalış yapan Tunuslu sporcu Walid Boudhiaf'un oldu. Rus sporcu Alexsey Maolchanov, yarışların ilk iki gününde 2 madalya kazandı.

İp destekli sabit ağırlık disiplini masterlarda altın madalyayı 90 metreye dalış yapan Danimarkalı Jesper Stechmann, gümüş madalyayı 78 metreye dalış yapan Çekyalı Petr Vala, bronz madalyayı 70 metreye dalış yapan Fransız Sauveur Lecoco kazandı. Her üç sporcunun derecesi de arka arkaya masterlarda dünya rekoru oldu. Danimarkalı sporcu Jesper Stechmann, yarışın ilk gününde de altın madalya elde etmişti. İkinci gün yarışlarında dereceye girenlere ödüllerini ve madalyalarını CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özer ve diğer yöneticiler verdi.


Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

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Haber: Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı - Haberler Spor
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