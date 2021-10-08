Şanlıurfa'da lisanslı judocular yetiştiriliyor

Haliliye Belediyesi, gençlerin spor faaliyetlere katılmalarını sağlamak, sporu sevdirmek ve başarılı sporcular yetiştirme çalışmaları kapsamında judoda lisanslı sporcular yetiştiriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "Sağlık ve Sporun Kalbi Haliliye" sloganıyla sportif çalışmalarını sürdürüyor. Her alanda gençlerin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla gençlere spor alışkanlıkları kazandırmayı hedeflenen çalışmalarda Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde judo kursu açıldı. Lisanslı sporcular yetiştirilen kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken, uzman eğitmenler tarafından Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde eğitimler gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 arası düzenlenen kursa kayıtların devam ettiği açıklandı. 7- 14 yaş grubuna yönelik düzenlenen kurslara müracaatlar ise Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezinde alınacak. - ŞANLIURFA