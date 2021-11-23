"Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'da start aldı

ANKARA (AA) - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) ile Göç, Sanat ve Spor Derneği (Migarts) iş birliği ile düzenlenen "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" projesi Ankara'da start aldı.

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay

ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

Yasin Bölükbaşı: "Spor ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz"

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, müslüman coğrafyanın çocuklarıyla binlerce yıldır gönülden bağlı olduklarını söyledi.

Bölükbaşı, spor ve sanatın birleştirici bir gücü olduğuna inandığını belirterek, "Sadece belli kişi ya da zümrelerin değil herkesin spor yapması adına, gönül ve medeniyet coğrafyamızın tarihten aldığımız o kilometre taşlarıyla, mihenk taşlarıyla birbirimize olan bağımızı daha güçlendireceğiz. Yeteneklerimizi geliştirerek onu bu ülkenin birer değeri haline getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Geçmişteki başarıları geleceğe taşımak için çok çalışacaklarını anlatan Bölükbaşı, "Bugün spor, sanat, gönüllük ve gençlik dediğimiz her bir başlık pozitif anlamlar taşıyor. Bunları geleceğe taşımak için bizim tarihten aldığımız dersler var. Türkiye Anadolu coğrafyası her zaman bu tür misafirliklere tanık olmuştur. Umuyorum ki hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız. Hepinize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Ergezen: "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen var"

Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, sanat ve spor buluşmaları ile gençlerin sosyal uyumunu güçlendireceklerine inandığını söyledi.

Ergezen, organizasyona emek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Bizler Migarts'ta sosyal uyumun güçlendirilmesi ve bireylerin potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkarılması için spor ve sanat faaliyetlerinin birleştirici gücüne inanıyoruz. Göçün göç edilen ve göç eden bireyler açısından zenginleştirici bir tecrübe olduğuna eminiz. Çalışmalarımızın etkisini arttırmak, daha fazla sayıda kişiye ulaşmak ve alandaki ihtiyaçları bütüncül bir şekilde değerlendirerek, çözüm üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her sene milyonlarca insan, savaş, istikrarsızlık, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Ergezen, "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci var. İnsanların pek çoğu, hayatta kalabilmek için kendi topraklarından uzaklaşıyor, göç ediyor. Bu insanların yarısına yakının çocuklar olduğunu hatırlatmak isterim. Hayatlarını, tanımadıkları insan kaçakçılarına emanet edecek kadar çaresiz ailelerin pek çoğu, bu yolcukta ne yazık ki yok oluyor." diye konuştu.

Ergezen, göçmenler konusunda duyarlılık çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bugün sizlere buradan hitap edebiliyorsam eğer diğer insanlardan daha yetenekli olduğum için değil, onların geçtiği yolla henüz tanışmadığım için. Yarın göçmek zorunda olmayacağımızın hiç bir garantisi yok. Unutmayalım ki göç sırtımızdaki yük değil, arkamızdaki güçtür."

Yabancı uyruklu misafir çocuklar konuşmaların ardından dizi oyuncuları Atilla Güzel, Alican Peker ve milli sporcularla söyleşi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'nın ardında yarın Nevşehir'de, 25 Kasım Perşembe günü ise Ankara'da yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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