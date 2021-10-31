Samsunspor'da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz kadro dışı bırakıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsunspor'da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz kadro dışı bırakıldı

AA / İlyas Gün - Haberler | Spor
Samsunspor'da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'in süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'in süresiz kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü AŞ Yönetim Kurulu aldığı kararla, futbolcular Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'i süresiz kadro dışı bırakırken aktif görev alan scout ekibinin de görevine son verdi.

Camianın beklentisi olan başarıyı elde etmek ve hedefe ulaşmak için teknik direktör Fuat Çapa'ya tam yetki verildi.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title