Samet Aybaba sessizliğini bozdu! Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya döktü - Haberler Spor
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Samet Aybaba sessizliğini bozdu! Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya döktü

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Samet Aybaba sessizliğini bozdu! Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya döktü

Balotelli ile problem yaşadığı için Adana Demirspor'dan ayrıldığı söylenen Samet Aybaba, sessizliğini bozdu. "Balotelli'yi dünya yıldızı olarak almadık" diyen Aybaba, "Sivas'ı çalıştırırken Robinho geldi bize, bir maçta 42 dakika ısındı. Sonrasında 88'de ya da 89'da oyuna girdi. 2-1 yendik o maçta. Soyunma odasında maçın hatıra fotoğrafı var, en çok sevinen Robinho'ydu. Dünya yıldızı böyle oluyor" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Samet Aybaba, ligin başında alınan kötü sonuçların ardından Mavi Şimşekler'deki görevinden ayrılmıştı. Balotelli ve Belhanda'yla sorunlar yaşadığı söylenen deneyimli hoca sessizliğini bozdu.

"EMEK VEREREK, ÇALIŞARAK, İŞİNİ İYİ YAPARAK ORAYA GELMESİ LAZIM"

Milliyet'e konuşan Samet Aybaba, "Hayata bakışı, yaşadığı ortam, büyüme şekli diyelim orada biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O futbola yansımış, çeşitli teknik adamlarla yaşadığı sorunlar var. Sonuçta İtalya 2. Lig takımından aldık biz onu. Söylenildiği gibi dünya yıldızı durumunda almadık. Şimdi böyle olunca başka bir yere kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama öyle değil. Emek vererek, çalışarak, işini iyi yaparak oraya gelmesi lazım"dedi.

"DÜNYA YILDIZI BÖYLE OLUYOR"

Balotelli'ye Robinho'yu örnek gösterdiğini belirten Aybaba, "Ben kendisiyle konuştuğumda ona Robinho örneğini vermiştim. Sivas'ı çalıştırırken Robinho geldi bize; bir maçta 42 dakika ısındı Robinho. Yeni gelmişti daha, tam hazır değildi. İkinci yarı onu ısınmaya gönderdim, 42 dakika ısındı. Sonrasında 88'de ya da 89'da oyuna girdi. 2-1 yendik o maçta. Soyunma odasında maçın hatıra fotoğrafı var, en çok sevinen Robinho'ydu. Dünya yıldızı böyle oluyor, karakter çok önemli. Balotelli'yle aramda kişisel hiçbir sorunum olmadı. Başka birinin ben oyun karakterini eleştiririm, kişisel karakteriyle ilgili veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu benim işimle ilgili zaten, ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)
ADANALI :ya hocam yaşanmış,olmuş, bitmiş ve gitmişsin... Bırak artık, anılarınla anılmanı tercih ederim. seviyoruz seni (ADS'Lİ)
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Haber: Samet Aybaba sessizliğini bozdu! Balotelli gerçeğini tüm çıplaklığıyla ortaya döktü - Haberler Spor
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