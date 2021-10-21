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Samatta ve Frey Kadıköy'de

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Samatta ve Frey Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Mbwana Samatta ve Michael Frey, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Royal Antwerp formasıyla Kadıköy'e dönerken, Tanzanyalı forvet Samatta sarı-lacivertlilere karşı gol kaydetti.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Mbwana Samatta ve Michael Frey, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Royal Antwerp formasıyla Kadıköy'e dönerken, Tanzanyalı forvet Samatta sarı-lacivertlilere karşı gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Royal Antwerp mücadelesinde sarı-lacivertlilerin eski futbolcuları Mbwana Samatta ve Michael Frey Kadıköy'de ilk kez Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Maçın 2. dakikasında Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı fileleri havalandırdı ve 90 dakikada sahada kaldı. Sarı-lacivertlilere karşı oynayan bir diğer futbolcu olan Michael Frey ise 70. dakikada yerini Benson'a bıraktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Samatta ve Frey Kadıköy'de

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