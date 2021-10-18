Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece - Haberler Spor
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Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece

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Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken maçın hakemi Ali Şansalan kararlarıyla sarı-lacivertlilerden büyük tepki topladı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerden yapılan İstanbul'da takımı karşılama çağrısı taraftardan yanıt buldu. Binlerce Fenerbahçeli, Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederek liderliği bordo-mavililere verdi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli cephede maçın hakemi Ali Şansalan'a büyük tepki gösterilirken başkan Ali Koç, taraftarı Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımı karşılamaya çağırdı.

BİNLERCE TARAFTAR, SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA AKIN ETTİ

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan, "Bu gece hakem eliyle yapılan haksızlıklara tepki olarak Fenerbahçemizi karşılamaya gidecek Büyük Taraftarımızın dikkatine; Takımımız 00.15'te Sabiha Gökçen Havaalanı'nda olacaktır" paylaşımı sonrası binlerce taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nı hınca hınç doldurdu.

Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece

Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece

Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece
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Haber: Fenerbahçe'nin taraftara çağrısı yanıt buldu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tarihi gece - Haberler Spor
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