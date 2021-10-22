Rusya'da buz gibi geceyi golüyle ısıtan Kerem Aktürkoğlu'dan Türkiye'ye mesaj var

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı tek golle geçerken karşılaşmanın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Genç yıldız oyuna girmeden önce Fatih Terim'in kendisine verdiği taktiği anlatırken, attığı golü tüm Türkiye'ye armağan etti.

"TÜRKİYE İÇİN GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU"

Golünü Türkiye'ye armağan eden Kerem Aktürkoğlu, "Bu golüm bütün Türkiye için. Hem benim, hem Galatasaraylılar, hem tüm Türkiye için güzel bir galibiyet oldu." dedi. Oyuna girmeden önce Fatih Terim'le konuşmasını anlatan Kerem, "Hocam oyuna girmeden önce bana boşlukları değerlendirebileceğimi söylemişti." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH GOLLERİMİN DEVAMI GELİR"

Galibiyetin mutluluk getirdiğini söyleyen genç oyuncu, "Galatasaray'da oynayan herkes ilk 11 oyuncusudur, herkes formanın hakkını verir. Bu soğukta böyle oynamak önemliydi. Galibiyet için mutluyuz, lideriz. İnşallah gollerimin devamı gelir" şeklinde konuştu.

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