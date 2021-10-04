Rize'ye götürülmeyen Oğulcan Çağlayan'la ilgili 'özel hayat' detayı ortaya çıktı
Galatasaray'ın Rizespor deplasmanına götürmediği Oğulcan Çağlayan'ın, güvenlik sebebiyle kadroda yer almadığı iddia edilmişti. Ancak Peri Ispartalı ile nişanlı olan Oğulcan'ın, yarın evleneceği ve hazırlıklar için Denizli'ye gittiği belirtildi.
Rizespor maçında gerginlik çıkmaması adına deplasmana götürülmediği konuşulan Oğulcan'a, evlilik hazırlığında olduğu için izin verildiği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; 26 yaşındaki kanat oyuncusu yarın dünyaevine girecek.
GÜLÜCÜK GÖNDERMESİ
Galatasaray, Oğulcan transferi nedeniyle gerginlik yaşadığı Ç.Rize Kulübü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra sosyal medyada, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" mesajını yazdı, ardından da "Şimdi çay saati" gönderisi attı. Oğulcan da gülen surat ifadesi paylaştı.
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