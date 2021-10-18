Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı savundu! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybetiği maçın ardından Rıdvan Dilmen çarpıcı yorumlar yaptı. Dilmen, Fenerbahçe'nin 10 kişi kalana kadar iyi futbol oynadığını, Sarı-Lacivertlileri taraftarların skora üzülmemesi gerektiğini söyledi.

"ŞAHANE OYNADI"

Rıdvan Dilmen, Pereira'nın sistemi hakkıdna, "Pereira kazandığı maçlarla bende sınıfı geçti. Mesut Özil üzerinden algılar olabilir ama 11'e 11 giden oyunda şahane oynadı" diye konuştu.

"ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 10 kişi oynadığı bölüm hakkında, "Kırmızı kart gelince 'oyuncu biz buradan nasıl puan alacağız?' demeye başladı. Skor 2-1, 3-1 oldu. Fenerbahçe taraftarı takımlarına üzülmesin. Teknik direktör de dahil oyuncular elinden geleni yaptı. Yenilebilirler" diye konuştu.

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