'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe'yi savunması Beyaz Futbol yorumcularını şaşırttı. Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev yapan Ali Şansalan'ın art niyetli olduğunu ifade etti. Yorumcu Sinan Engin, Kütahyalı'nın bardağını kontrol edip ateşini ölçtü.

"ALLAH VAR FENERBAHÇE'Yİ DOĞRADI"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Pozisyon pozisyon hakemi haklı çıkartabilirim.Allah var, ama bütün olarak Fenerbahçe'yi ince ince doğramıştır. Trabzonspor kazanırdı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

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