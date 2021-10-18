'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler - Haberler Spor
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'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler

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Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ın operasyon yaptığını ifade etti. Kütahyalı, "Allah var. Ali Şansalan'ı pozisyon pozisyon haklı çıkarabilirim istesem. Ama maçı katletti. İnce ince Fenerbahçe'yi doğradı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" dedi. Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bardağını kontrol etti, ateşini ölçtü.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe'yi savunması Beyaz Futbol yorumcularını şaşırttı. Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev yapan Ali Şansalan'ın art niyetli olduğunu ifade etti. Yorumcu Sinan Engin, Kütahyalı'nın bardağını kontrol edip ateşini ölçtü.

"ALLAH VAR FENERBAHÇE'Yİ DOĞRADI"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Pozisyon pozisyon hakemi haklı çıkartabilirim.Allah var, ama bütün olarak Fenerbahçe'yi ince ince doğramıştır. Trabzonspor kazanırdı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri hayrete düşüren sözler
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Yorumlar (2)
Kemal Öztürk:Zoruna gitmiş Sinan'ın ulan birazda adam gibi yorum yap Sinan fener düşmanı
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tövbekar 34:inanmayin rasimin feneri savunduguna hakemi yerdigine aslan bile avini yakalaman önce tebessüm eder iltifat edermis
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