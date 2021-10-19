Prens Selman'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Altay Bayındır'ı transfer listesinin başına yazdı - Haberler Spor
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Prens Selman'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Altay Bayındır'ı transfer listesinin başına yazdı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman önderliğindeki konsorsiyum tarafından alınan Newcastle United, gözünü Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır'a dikti. Ocak ayında transfer operasyonuna başlayacak siyah-beyazlılar, kış ayı için bütçeyi 60 milyon euro olarak belirledi. Ajax'ın da peşinde olduğu milli kaleciyi Newcastle United'ın renklerine bağlaması için 20 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.

Uzun süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, Newcastle United'ı 300 milyon euro bedelle satın aldı. Transferde yol haritası merakla beklenenen Premier Lig ekibi, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı listesine aldı.

PRENS SELMAN'IN 20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMASI LAZIM

Haber Global'in haberine göre; Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı izliyor. Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Altay için Fenerbahçe cephesi de hazırlık yaparken, yıldız eldiven için 20 milyon euro fiyat biçilmişti. Eğer Newcastle United da Altay'ı istiyorsa en az 20 milyon euroyu gözden çıkarmak durumunda kalacak.

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Prens Selman'ın ilk bombası Fenerbahçe'den! Altay Bayındır'ı transfer listesinin başına yazdı
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