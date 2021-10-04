Pep Guardiola: 'Klopp Beni Daha İyi Bir Teknik Direktör Yaptı'
Manchester City patronun Pep Guardiola, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam Klopp ile olan rekabetinin onu daha iyi bir teknik adam yaptığını söyledi.
Manchester City patronun Pep Guardiola, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam Klopp ile olan rekabetinin onu daha iyi bir teknik adam yaptığını söyledi.
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