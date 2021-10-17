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NBA heyecanı yine TV+'ta yaşanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
NBA heyecanı yine TV+'ta yaşanacak

Basketbolda dünyanın en büyük ligi olan NBA'in yıldızları bir kez daha TV+'ta sahne alacak.

Basketbolda dünyanın en büyük ligi olan NBA'in yıldızları bir kez daha TV+'ta sahne alacak. Milli basketbolcular Alperen Şengün, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven'in de mücadele edeceği NBA'de 2021-2022 sezonunun tüm heyecanı TV+'ta yaşanacak.

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, bu sezonda da basketbol severlerle NBA'i buluşturuyor. Dünyanın en büyük ve değerli basketbol ligi olarak değerlendirilen NBA'in birbirinden heyecanlı maçları, büyük yıldızları, çekişmeli mücadeleleri canlı yayınlarla TV+'ta olacak. 19 Ekim'de başlayacak NBA, bu sene 82 maçlık normal sezonuna da dönüş yapacak.

Bu sezon NBA'de forma giyecek 5 Türk basketbolcu da TV+'ta basketbol severlerle buluşacak. Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers, Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'yı kadrosuna katan Utah Jazz ve Ömer Faruk Yurtseven'ı kadrosunda bulunduran Miami Heat şampiyonluk mücadelesini yapacak.

Açılış programı şöyle:

19 Ekim

02.30 Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets

05.00 Los Angeles Lakers - Golden State Warriors - İSTANBUL

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