Müthişsin Alperen! 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a 95-85 mağlup oldu!

EN GÜÇLÜYE KARŞI

Alperen Şengün; 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 20 dakika sahada kaldı ve bu sürede 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

NBA'in en güçlü takımı olarak gösterilen Los Angeles Lakers'a karşı 19 yaşındaki Alperen'in mücadelesi dikkat çekti. Milli basketbolcumuz NBA'deki ilk sezonuna çok iyi giriş yaptı.

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