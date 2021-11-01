Müthişsin Alperen! 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a 95-85 kaybetti. Ancak 19 yaşındaki Alperen Şengün, LeBron, Davis, Westbrook gibi starlara karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Alperen 20 dakikada 11 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 3 top çalma ile oynadı.
NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a 95-85 mağlup oldu!
EN GÜÇLÜYE KARŞI
Alperen Şengün; 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 20 dakika sahada kaldı ve bu sürede 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.
NBA'in en güçlü takımı olarak gösterilen Los Angeles Lakers'a karşı 19 yaşındaki Alperen'in mücadelesi dikkat çekti. Milli basketbolcumuz NBA'deki ilk sezonuna çok iyi giriş yaptı.
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