Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor - Haberler Spor
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Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, kaleci performanslarının düşmesinin ardından sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Başkan Burak Elmas, teknik heyete dahil etmek için sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Faryd Mondragon'la temasa geçecek.

Süper Lig'in 8. haftası geride kalırken puan cetvelinde 8. sırada bulunan Galatasaray, Muslera'nın inişli çıkışlı performansı sonrası harekete geçti.

Muslera'nın inişli-çıkışlı grafiği yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor

BURAK ELMAS'IN MONDRAGON'LA İLİŞKİSİ İYİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da kaleci antrenörlüğü için kulübün efsaneleri arasında yer alan Mondragon gündeme geldi. Yöneticilik yaptığı 2000'li yıllarda Mondragon ile arası oldukça iyi olan başkan Burak Elmas'ın efsane isimle temasa geçeceği belirtildi.

Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor
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